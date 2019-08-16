Norveç saldırganı polisle görüşmek istiyor

Geçtiğimiz hafta El-Nur Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen Philip Manshaus, cemaate ateş açtı.

TERÖRİST TUTUKLANDI

Cemaatin üzerine ateş açmak isterken 65 yaşındaki Muhammed Refik'in durdurduğu terörist, gözaltına alınarak tutuklandı.

POLİSLE KONUŞMAK İSTİYOR

Norveç'in Baerum kentinde El-Nur Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen Philip Manshaus, bugüne kadar polisle konuşmak istemedi. Saldırgan Manshaus'un avukatı Unni Fries, müvekkilinin polise konuşmak istediğini açıkladı.

TARİHİ KENDİLERİ BELİRLEYECEK

Avukat Fries, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Müvekkilim daha önce polisle konuşmak istemedi, fakat fikrini değiştirdi, polisle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Polise bu konuda bilgi verdik, sorgulama için tarihi kendilerinin belirleyeceklerini söylediler.” dedi.

Manshaus, 17 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürme ve camiye saldırma iddiasıyla, “cinayet” ve “terör saldırısı” suçlamasıyla yargılanıyor.