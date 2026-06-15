Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Høiby, iki tecavüz suçundan hüküm giydi.

Oslo Bölge Mahkemesi, Høiby’yi dört yıl hapis cezasına çarptırdı.

BİRÇOK SUÇLAMADA, SUÇLU BULUNDU

Üç hakimden oluşan heyet, Høiby'yi hakkındaki iki tecavüz suçlamasından beraat ettirirken, kendisine yöneltilen diğer birçok suçlamada ise suçlu buldu.

Høiby, karar duruşmasına mahkeme salonunda katılmadı, duruşmaya video bağlantısıyla bağlandı.

SAVCILIK YEDİ YIL HAPSİNİ İSTEDİ

Savunma avukatları ise 18 aylık daha kısa bir ceza istemişti.

Høiby'nin avukatlarının, karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

HANGİ SUÇLARDAN HÜKÜM GİYDİ?

Høiby, dört tecavüz suçlamasının tamamını reddetmişti. Mahkeme ise iki kadına tecavüzden suçlu buldu.

Mahkeme, Høiby'yi Norveçli içerik üreticisi Nora Haukland'a yönelik şiddetten de suçlu buldu.

Høiby, Kasım 2024'te Oslo'daki bir otelde tanıştığı bir kadınla ve 2023'te Lofoten Adaları'nda tatilde tanıştığı başka bir kadınla ilgili iki ayrı tecavüz suçlamasından ise beraat etti.

640 BİN NORVEÇ KRONU TAZMİNAT ÖDEYECEK

Dava toplam altı kadını ilgilendiriyordu.

Kadınlardan yalnızca biri, karar duruşmasını mahkeme salonunda takip etti.

Mahkeme, Høiby'nin dört kadına toplam 640 bin Norveç kronu tazminat ödemesine hükmetti.

KRALİYET AİLESİ'NİN RESMİ ÜYESİ DEĞİL

Marius Borg Høiby, Veliaht Prenses Mette-Marit'in ilk evliliğinden olan oğlu.

Mette-Marit, Høiby dört yaşındayken Veliaht Prens Haakon ile evlenerek Norveç Kraliyet Ailesi'ne girdi.

Høiby Kraliyet Ailesi içinde büyüdü ancak resmi olarak Kraliyet mensubu değil.

ANNESİNİN SAĞLIK SORUNLARI ORTAYA ÇIKTI

Annesi Mette-Marit'in ciddi sağlık sorunları da dava sürecinde gündeme geldi.

Bir tür akciğer fibrozisi hastalığı bulunan veliaht prensesin, kısa süre önce akciğer nakli listesine alındığı bildirildi.

SERBEST BIRAKILMASI TALEP EDİLDİ

Høiby’nin avukatları, annesinin sağlık durumunu gerekçe göstererek müvekkillerinin serbest bırakılmasını birkaç kez talep etti.

Kararın ardından savunma avukatı Petar Sekulic, yeniden tahliye talebinde bulundu.

EPSTEIN İLE BAĞLANTISI GÜNDEME GELMİŞTİ

Norveç Kraliyet Ailesi, son dönemde yalnızca Høiby davasıyla değil, Mette-Marit'in Jeffrey Epstein ile geçmişteki yazışmalarıyla da gündemdeydi.

Veliaht prenses, Epstein ile temasını 'kötü bir karar' olarak nitelendirmiş ve yazışmaların 'utandırıcı' olduğunu söylemişti.