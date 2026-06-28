Nottingham Forest, Christ Inao Oulai'nin peşinde

Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Fildişi Sahili Milli Takımı'na kadar yükselen Christ Inao Oulai, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor.

Daha önce Chelsea ve Leipzig'in yakından takip ettiği 20 yaşındaki futbolcunun son dönemde PSG ile Barcelona'nın da ilgisini çektiği öne sürülürken, İngiltere'den gelen yeni bir iddia transfer gündemini hareketlendirdi.

ADAYLAR ARASINDA

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, orta sahasını güçlendirmek için Christ Inao Oulai'yi önemli adaylardan biri olarak değerlendiriyor.

ANDERSON'UN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

İngiliz ekibi, geçtiğimiz günlerde Elliot Anderson'u tam 135 milyon euro karşılığında Manchester City'ye gönderirken, oluşan boşluğu doldurabilecek isimler arasında Trabzonspor'un genç yıldızının da bulunduğu ifade edildi.

Kulübün, Oulai transferi konusunda ciddi bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Bordo-mavili yönetim ise genç futbolcunun bonservisinden en az 40 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Özellikle Almanya karşılaşmasının ardından birçok Avrupa kulübünün Trabzonspor ile temasa geçtiği ve transfer sürecini hızlandırmak istediği öğrenildi.

Karadeniz temsilcisinin, Oulai'nin olası satışıyla kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirlerinden birine ulaşması bekleniyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunun başında 5,5 milyon euro karşılığında Bastia'dan transfer edilen Oulai, Trabzonspor formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 23 MİLYON EURO

23 milyon euro piyasa değeri bulunan Fildişi Sahilli 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihinde sona erecek.