Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde dünya liderlerini ağırlayacak

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36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara'da başlıyor.

Türkiye'nin gözünün çevrildiği zirve için Ankara hazırlıklarını tamamlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da diplomasi trafiği başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına başladı.

Erdoğan, bu kapsamda Bulgaristan Başbakanı Radev ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

32 DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek.

HANGİ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.

TRUMP İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK

Erdoğan'ın, 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI İLE EŞLERİ ONURUNA YEMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz akşamı devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.

AİLE FOTOĞRAFI 8 TEMMUZ'DA

Erdoğan, 8 Temmuz'da liderleri alana gelişlerinde karşılayacak ve aile fotoğrafı çekilecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasının ardından toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler konuşma yapacak.

AYRI AYRI BASIN TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bazı liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da

HANGİ KONULAR MASADA

Savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceği zirvede, liderler Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağı zirveye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve davetliler katılacak.

Emine Erdoğan'ın NATO programı: Lider eşlerini ağırlayacak

Mark Rutte'den NATO'nun Brüksel'deki karargahından Ankara Zirvesi'ne mesaj