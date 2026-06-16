Numan Kurtulmuş, İmralı Heyeti ile görüştü: Yasal düzenlemeler konuşuldu

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Terörsüz Türkiye süreci yoluna devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın irade koyduğu süreçte, Abdullah Öcalan'ın açıklaması sonucu PKK kendini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu.

TBMM'de süreçle ilgili kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ortak raporunu tamamladı.

Sürecin devamıyla ilgili TBMM gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemeler tartışılıyor.

KURTULMUŞ, İMRALI HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyelerini kabul etti.

TBMM'nin resmi hesabından, heyet üyeleri TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile yapılan görüşme hakkında şu açıklama paylaşıldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

"RAPORDAKİ DÜZENLEMELER DEĞERLENDİRİLDİ"

Kabulde, DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ile ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde gelinen aşama ele alındı.

Görüşmede ayrıca TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

"DÜZENLEMELERİN HAYATA GEÇMESİ"

Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi."