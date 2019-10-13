Nürnberg'de PKK'lılar Türk marketine saldırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat’ın doğusuna sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nı Avrupa'da yaşayan teröristleri rahatsız etti.

Terör örgütü PKK yanlıları, Nürnberg'deki Türk marketine saldırdı.VİDEO

SOPALARLA SALDIRDILAR

Almanya'nın Nürnberg şehrinde Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etme amacıyla toplanan PKK'lılar taşkınlık çıkarıp Türk marketine saldırdı.

Saat 16.30 sularında meydana gelen olayda yürüyüş esnasında önünden geçtikleri Türk marketini fark eden 1500 kişilik grup aniden markete saldırdı.

Market sahibi baba ve oğluna sopalarla saldıran terör yanlılarına polis müdahale etti.

Sopalı saldırganlar, polisin müdahalesine rağmen market sahibi Mustafa Ş.'nin oğlu Ömer Ş.'nin sopayla başını yardı.

BABA VE OĞLU YARALANDI

Market sahibi Mustafa Ş.'nin 28 yaşındaki oğlu Ömer Ş.'yi başından sopayla yaralandı. Görüntülerde göre polislerin saldırganlara müdahale ettiği görülürken, olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE NÜRNBERG BAŞKONSOLOSU OLAY YERİNE GELDİ

Saldırının ardından markete gelen Türkiye Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, polis yetkililerinden bilgi aldı.

Market sahibinin oğlu Ömer Ş'nin ise 2016'da da benzer bir saldırıya uğradığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK yanlılarının aynı gün içerisinde bir Türk kuaförüne de saldırı teşebbüsündebulunduğu belirtildi.

FAİLLER BİR AN ÖNCEYAKALANMALI

Deniz, polislere, "Ben Başkonsolos olarak her bir vatandaşımın hakkını ve hukukunu korumakla görevliyim, sizden de vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamanızı istiyorum" dedi. Deniz, olayların büyümesi halinde iki ülkenin ilişkilerini zora gireceğini de belirterek, Türk vatandaşlarına provokasyona gelmemeleri konusunda uyarıda bulunarak, sağduyulu olmaları gerektiğini söyledi.