Ödüllü restoran diye milyonlar gitti; 66 yıldır yağları değişmedi

Ödül yağan bir restoranın şaşırtan gerçeği ortaya çıktı.

Japonya'nın Shizuoka bölgesinde faaliyet gösteren ve yakın zamanda Japonya Kızarmış Tavuk Büyük Ödülü'nde altın madalya kazanan Wakatori adlı restoran, sıra dışı bir açıklamayla gündeme geldi.

Restoranın üçüncü kuşak sahibi Yoshihiro Tsuchiya, meşhur tavuklarının lezzet sırrının onlarca yıldır kullanılan kızartma yağı olduğunu söyledi.

66 yıldır değiştirilmedi

Tsuchiya'nın açıklamasına göre restoran 1960 yılında açıldığından beri kızartma yağı hiçbir zaman tamamen boşaltılıp yenilenmedi. Bunun yerine yağ düzenli olarak filtreleniyor, temizleniyor ve eksilen miktar kadar yeni yağ ekleniyor.

İşletme sahibi, yıllar içinde "olgunlaşan" yağın tavuklara yeni yağla elde edilemeyecek kadar derin bir aroma ve kendine özgü bir lezzet kattığını savunuyor.

Ancak bu itiraf sosyal medyada büyük tartışma başlattı.

Wakatori yönetimi, yağın yaşının tek başına bir anlam ifade etmediğini, önemli olanın yağın sürekli bakımının yapılması olduğunu vurguladı.