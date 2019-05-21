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Ödünç Ferrari ile kaza yaptı: 260 bin TL zarar çıktı

Bahtsız bir sürücü, arkadaşından ödünç aldığı 4 milyon TL değerindeki Ferrari marka otomobille kaza yaptı.

AA | 21.05.2019 - 18:01..
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Çin’in Suzhou şehrinde yaşayan Jin isimli kişi, arkadaşından ödünç aldığı Ferrari F12berlinetta otomobille trafikte seyrederken talihsiz bir olay yaşadı.

Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, seyir halindeki bir araca çarparak yolun dışına attı. Yolun dışına savrulan araç park halindeki araçlara çarparak yan yattı.

Çevredekiler kazazedeye yardım ederek aracın içinden çıkardı. Kazaya sebep olan Ferrari ise kaza ile birlikte kendisini çarpışma moduna alarak motoru durdurdu. Ferrari akan trafiğin ortasında kaldı.

260 BİN TL ZARAR

Kazada kimse zarar görmezken, Ferrari sürücüsü 260 bin TL’den fazla hasara neden oldu. Ferrari sürücüsü tüm sorumluluğu kabul ederek masrafları karşılayacağını söyledi.

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