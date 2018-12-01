Ofis çalışanları sağlık sorunu yaşıyor

Bulanık görme, gözde yanma, kuruluk hissi, sulanma, kızarıklık, gözleri kısarak bakma, odaklama zorluğu, çift görme ve ışık hassasiyeti gibi şikayetlerle kendini gösteren göz yorgunluğu, ofis çalışanlarının en çok karşılaştığı sorunların başında geliyor. Buna bağlı olarak gelişen bazı sağlık sorunları, uzmanlar tarafından verilen önerilerle saf dışı bırakılabiliyor.

UZUN SÜRELİ EKRAN KULLANIMI SORUN YARATIYOR

Ofis ortamında göz sağlığını etkileyen etkenler; ortam aydınlatması, havalandırma ve özellikle klima olarak sıralanabilir. En önemli etken ise uzun süreli ekran kullanımı. Bu durumdan gözün iki bölümü daha çok etkileniyor. Bunlardan ilki göz yüzeyi. Ekrana uzun süre bakıldığında göz yüzeyi (kornea) yeterince nemlenemez ve kuruluk, batma, kızarıklık gibi göz yüzeyi tahrişine bağlı sorunlara sebep olur. İkincisi ise göz kasları. Aynı mesafeden ekrana uzun süre bakılması hem göz uyum kasında hem de gözü hareket ettiren kaslarda spazma neden olarak bulanık görme, odaklanamama ve baş ağrısı gibi rahatsızlıkları ortaya çıkarıyor.

İŞTE YAPILMAMASI GEREKENLER

Uzmanlara göre ofis ortamında yapılmaması gerekenler ise şu şekilde sıralanıyor:

- Göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. Net görüşü engelleyen hipermetropi, miyopi, astigmatisma gibi kırma kusurları, göz hareketlerini etkileyen şaşılık ya da kayma gibi kas fonksiyonları ile diğer göz hastalıklarının olup olmadığının tespiti amaçlı muayenenin yılda bir kez tekrarlanması oldukça önemli.

- Doğru gözlük seçimi önemli. Gözlük kullanılıyorsa, numarası kullanılan ekran mesafesine göre belirlenmeli ya da çok odaklı gözlüklerle uygun numarada bakış sağlanmalı. Ayrıca kullanılacak gözlüklerin özel olarak seçilmesi, yansımaları azaltarak kamaşma şikayetinin azalmasını sağlayabilir.

- Kontakt lens kullanımına dikkat. Çalışırken odaklanarak dikkatli bakmak, göz kırpma sayısının azalmasına ve göz yüzeyinin kurumasına sebep oluyor. Bunun göz yüzeyinde kontakt lens varken yapılması kuruluk ve batma problemlerinin daha da artmasına neden oluyor. Ekrana bakarak çalışırken kontakt lens yerine gözlük tercih edilmesi ise bu sorunların azalmasını sağlıyor.





- Gözyaşı fonksiyonlarınızı ölçtürün. Gözyaşı fonksiyonları çeşitli testlerle değerlendirilerek, ekran kullanımı sırasında suni gözyaşı içeren göz damlaları kullanılması kuruluğa bağlı şikayetlerin ortadan kalkmasını sağlayabilir.

- Ekran mesafesini koruyun. Ofiste kullanılan bilgisayar ekranı uzaklığı ortalama 50-60 cm ve yüksekliği göz seviyesinde olmalı.

- Ortam aydınlatması doğru yapılmalı. Ekran ışık düzeyinden yüksek aşırı parlak aydınlatma kullanılmamalı. Ekranda dış ortam yansımalarının olması engellenmeli.





- Bilgisayar başındayken yarım saatte bir mola verin. Yaklaşık 20-30 dakikada bir verilecek molalarla, bakış mesafesi değiştirilip 20 saniye kadar uzağa bakılarak göz kaslarında spazm gelişmesi ve buna bağlı göz ve baş ağrılarının ortaya çıkması engellenebilir.

- Gözünüzü bilinçli olarak kırpın. Ekrana bakarken gözler sık sık göz kırpılarak, göz yüzeyinin nemlenmesi sağlanarak kuruluk ya da aşırı sulanma azaltılabilir. Ayrıca ortamda bulunan klimaların akımlarının göze doğru olmasının engellenmesi kuruluk sorununu engelleyecektir.