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Oğlunun akülü aracı için baz istasyonundan akü çaldı

Adana'da baz istasyonundan 4 akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı. Zanlılardan birinin aküleri oğlunun akülü aracı için çaldığını söylediği öğrenildi.

İHA | 28.02.2020 - 09:56..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan baz istasyonu dolabını açan şüpheliler, burada bulunan 4 aküyü çaldı.

Sinyalin kesilmesi üzerine, bölgeye giden görevliler dolap içindeki akülerin çalındığını fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

"OĞLUMUN AKÜLÜ ARABASI İÇİN ÇALDIM"

Hırsızların geldiği aracın plakasını saptayan polis, Zeynel Abidin G. (29) ve Şirin Samet Ö.'yü (29) yakaladı. Eskiden aynı firmada çalıştığını söyleyen Zeynel Abidin G.'nin sorgusunda, "Aküyü, oğlumun akülü arabasına takmak için kullanacaktım. Saha dolabının anahtarı çalıştığım dönemden kalmıştı. Akülerin kablolarını kesip aldım. Eve getirdiğimde aküleri oğlumun arabasında denedim, fakat büyük geldi. Ben de evimin yanındaki boş arsaya bıraktım." dediği öğrenildi.

Oğlunun akülü aracı için baz istasyonundan akü çaldı

ZARARI ÖDEMEK İSTEDİLERSE DE TUTUKLANDILAR

Şirin Samet Ö. ise verdikleri zararı ödemek istediklerini söyledi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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