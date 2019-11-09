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Oğlunun vurulduğuna şahit olan anne kalp krizi geçirdi

Aralarında 10 yıl önce olan husumeti unutmayan bir kişi, husumetlisini silahla yaraladı.

İHA | 09.11.2019 - 17:12..
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Konya’da gardiyan olarak görev yapan İsmet Turan, Avanos ilçesine bağlı Ayhanlar köyünde bir nişan törenine katılmak üzere köyüne geldi.

Nişan töreninde oturan İsmet Turan’ı, 10 yıl önce tartıştığı Aşir isimli şahıs  sırtından 3 el ateş ederek yaraladı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Olaya şahit olan İsmet Turan’ın annesi Yeter Turan ise olay yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken, ağır yaralanan İsmet Turan ise yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde durumu ağır olan Turgut’un, tedavisinin yapılması için Adana’ya sevk edildiği öğrenildi.
Ağır yaralanan İsmet Turan’ın evli ve henüz 1 çocuğu olduğu öğrenildi.

Oğlunun vurulduğuna şahit olan anne kalp krizi geçirerek öldü -1

Oğlunun vurulduğuna şahit olan anne kalp krizi geçirerek öldü -2

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