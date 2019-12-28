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Öğrencilere uyuşturucu satan çeteye darbe: 10 tutuklu

Tekirdağ'da, öğrencilerin yoğun olduğu bölgede uyuşturucu satışı yapan 13 şahıs gözaltına alındı. 3 kişi serbest kalırken, 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 28.12.2019 - 12:22..
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Tekirdağ'da narkotik ekiplerince, Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerine, uyuşturucu/uyarıcı madde sattıkları tespit edilen 13 şahısla ilgili çalışma gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 17 ayrı olayda 25 şüpheli şahsa yasal işlem yapılarak, bu olaylarda toplamda 1 kilogram 455,8 gram 3 fişek ve torbalar içinde esrar maddesi, 615 gram (19 fişek halinde) skunk maddesi, 13,6 gram (4 fişek halinde) sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 16 adet ecstasy hap, 4 adet Lyrıca hap (Yeşil reçeteye tabi hap), 67 gram Hint keneviri bitki tohumu, uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen bin 51 adet ağzı kilitli küçük şeffaf poşetler, 1 adet uyuşturucu öğütmekte kullanıldığı değerlendirilen metal aparat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet fişek, 1 adet el yapımı 7,65 mm çapında tabanca ve 1 adet fişek, 1 adet zımba makinesi, 42 adet sahte 100 TL, 1 adet sahte kimlik ele geçirildi.

Öğrencilere uyuşturucu satan çeteye darbe: 10 tutuklu


10 ŞAHIS TUTUKLANDI

''Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan haklarında yasal işlem yapılan 13 şüpheli şahıstan 10'u sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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