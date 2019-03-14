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Öğrencileri taşıyan otobüste yangın çıktı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, öğrencileri taşıyan belediye otobüsünde yangın çıktı.

İHA | 14.03.2019 - 10:26..
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Samsun’a Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerini gezi için götüren 55 NV 654 plakalı belediye otobüsü, 19 Mayıs girişinde bulunan Sarıgazel Piknik Alanı mevkisinde motor kısmından alev aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sürücü tarafından yolun sağına park edilen belediye otobüsünde, öğrenciler seri bir şekilde indirilerek itfaiyeye haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, motor kısmından çıkan yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

Öğrencileri taşıyan otobüste yangın çıktı

ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ

Öğrenciler ise gelen başka bir otobüse nakledilerek, Samsun'a götürüldü.

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