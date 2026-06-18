Öğretmen Fatma Nur Çelik’in katiline 37 yıl 6 ay hapis verildi

İstanbul Çekmeköy’de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı sonucu biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğdu.

2 Mart'ta yaşanan olayda, okulun öğrencisi olan 17 yaşındaki F.S.B., bıçakla Fatma Nur Çelik'in de aralarında olduğu 2'si öğretmen 6 kişiyi yaraladı.

Hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Fatma Nur Çelik kurtarılamazken, F.S.B. yakalanarak tutuklandı.

4'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

F.S.B.'nin 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması görüldü.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık F.S.B. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı avukatı ise duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmada, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile öğretmenler izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından okul içerisinde çeşitli öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırılarda bulunduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

37 yıl 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığın Fatma Nur Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Mahkeme, sanığın diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN GEREKEN YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaydan bir gün sonra Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'nde yaptığı konuşmasına, öğretmen Fatma Nur Çelik'i anarak başlamış ve şunları söylemişti:

"Sözlerimin hemen başında dün İstanbul Çekmeköy’de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum.

Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Bırakın şiddeti, Hz. Ali Efendimiz’in bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilmez bir davranıştır.

Başsavcılığımız, Adalet Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Rabbim Fatma Nur öğretmenimizin mekânını inşallah cennet eylesin."