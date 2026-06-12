Öğretmenin katil zanlısı Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır'da bir evin bahçe duvarının önünde 8 kurşunla öldürülmüş halde bulunan öğretmen Özgür Ekinci'nin katil zanlısı Almanya'da yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından öğretmen Özgür Ekinci'yi öldürdüğü ve olayın ardından yurt dışına kaçtığı tespit edilen Ramazan Ağaçhanlı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ALMANYA'DA YAKALANDI

21 Ocak'ta hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşıldı.

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak sürdürülen çalışmaları sonucunda yapılan operasyonla Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen Ağaçhanlı, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayetin "borç alacak" meselesinden kaynaklandığı tespit edildi.