Öğretmenler ara tatilde ek ders ücreti alabilecek

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayınlandı.

15 SAAT EK DERS ÜCRETİ

Buna göre; Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, ilgili mevzuata göre öğretim yılı başında, sonunda ve ara tatillerde 1'er hafta olmak üzere toplam 4 hafta süreyle fiilen yaptıkları mesleki çalışmalar için haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlanması sağlandı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren karar, 18 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.