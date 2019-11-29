taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7454
Euro
6.3238
Altın
1456.31
Borsa
107303.54
Gram Altın
269.128
Bitcoin
43596.13

Öğretmenler ara tatilde ek ders ücreti alabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil döneminde mesleki çalışmalarda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücreti alabileceğini açıkladı.

AA | 29.11.2019 - 12:43..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş
Öğretmenler ara tatilde ek ders ücreti alabilecek

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayınlandı.

15 SAAT EK DERS ÜCRETİ

Buna göre; Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, ilgili mevzuata göre öğretim yılı başında, sonunda ve ara tatillerde 1'er hafta olmak üzere toplam 4 hafta süreyle fiilen yaptıkları mesleki çalışmalar için haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlanması sağlandı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren karar, 18 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

Öğretmenler ara tatilde ek ders ücreti alabilecek

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

241
Hande Fırat canlı yayına devam edemedi

Hande Fırat canlı yayına devam edemedi

52
CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi

CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi

101
Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

68
Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş ön plana çıktı

Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş ön plana çıktı

247
Siyanürün satışına düzenleme getirildi

Siyanürün satışına düzenleme getirildi

149
Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir