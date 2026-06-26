Okullar kapandı, yaz tatili başladı: 18 milyon öğrenci karnesini aldı

Öğrencilerin heyecanla beklediği o gün geldi.

1 yıl boyunca derslerine çalışıp 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, karne heyecanını yaşıyor.

KARNELERİNİ ALMAK İÇİN OKULA GİTTİLER

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 18 milyona yakın öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi.

KARNE İLE BİRLİKTE 'GELİŞİM RAPORU' DA VERİLDİ

Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren 'gelişim raporu', Ortaokul 5 ve 6. sınıf ile lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine ise karneyle birlikte 'gelişim raporu' verildi.

"OKULLAR KAPANDIĞI İÇİN ÜZÜLECEĞİM"

Ankara Çankaya Canan Özbağı Hürriyet İlkokulu'nda yapılan törende, gelişim raporunu alarak 1'inci sınıfı tamamlayan Buğra Çınar, çok mutlu olduğunu belirterek "Tatilde çok eğleneceğim ama okullar kapandığı için biraz üzüleceğim." dedi.

Tatilde oyunlar oynayacağını, bisiklet süreceğini ve denize gireceğini belirten Çınar, ikinci sınıfa geçtiği için heyecanlı olduğunu ifade etti.

YAZ TATİLİ PLANLARINI ANLATTILAR

7 yaşındaki Hira Asal Sendilaç da 1'inci sınıfın kendisi için oldukça güzel geçtiğini dile getirerek okuma yazmayı, toplama ve çıkarmayı öğrendiğini, karne aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

2'nci sınıfı tamamlayan Erdem Gazioğlu ise yaz tatilini sahilde kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmeyi planladığını ifade etti.

LGS SONUÇLARI 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 13 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz'da öğrenecek.

YKS SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA İLAN EDİLDİ

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunların katıldığı, 20-21 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları da 22 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak.