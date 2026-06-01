Ömer Bolat: GSYH rekor kırdı

Türkiye ekonomisi 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılının ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin büyüme performansını sürdürdüğünü açıkladı.

Buna göre ekonomi, 2026 yılının ilk üç ayında yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme kaydederek 23 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini devam ettirdi.

Yıllıklandırılmış GSYH ise 1 trilyon 639 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BÜYÜMEYE EN GÜÇLÜ KATKI ÖZEL TÜKETİM VE YATIRIMLARDAN GELİYOR

Ömer Bolat, büyümeye en güçlü katkının özel tüketim ve yatırımlardan geldiğini belirtti. İlk çeyrekte özel tüketimin büyümeye 3,4 puan, yatırımların ise 0,8 puan katkı sağladığı ifade edildi. Kamu harcamalarının sınırlı pozitif katkı verdiği, dış dengenin ise negatif etkide bulunduğu aktarıldı.

Sektörel bazda hizmetler yüzde 2,5 artışla büyümeye en yüksek katkıyı verirken, inşaat ve tarım sektörleri de pozitif performans gösterdi. Sanayi sektörü ise sınırlı bir daralma ile büyümeyi aşağı yönlü etkiledi.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANI

Cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleştiği, bunun tarihsel ortalamanın altında kaldığı belirtildi.

Öncü göstergelerde ise iyileşme sinyalleri dikkat çekti. İSO Türkiye İmalat PMI endeksi Mayıs 2026’da 49,8’e yükselerek son 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişmenin, ihracattaki artışlarla birlikte yılın kalan döneminde büyümeye ivme kazandırabileceği değerlendirildi.

Bakanlık, verimlilik odaklı dönüşüm ve yapısal reformlarla birlikte Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme oranının daha da yukarı taşınmasının hedeflendiğini vurguladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME SÜRECİ

Öte yandan Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden bu yana büyüme eğilimini sürdürdüğü hatırlatıldı. 2020’de yüzde 1,8, 2021’de yüzde 11,8, 2022’de yüzde 5,4, 2023’te yüzde 5, 2024’te yüzde 3,3 ve 2025’te yüzde 3,6 büyüme kaydedilmişti.

