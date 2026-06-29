Ömer Çelik'ten 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendiren İsrail'e tepki

Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'den tepki çeken adım...

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Osmanlı Dönemi'nde 1915-1916 yılları arasında yaşanan Ermeni tehcirini 'soykırım' olarak tanımlanması kararının oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı.

Kararın ardından Türkiye kamuoyundan tepkiler üst üste geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, kararın “hukuki ve tarihi gerçekleri yok sayan kötü niyetli bir girişim” olduğunu belirterek bunun, Netanyahu yönetiminin uluslararası alandaki sıkışmışlığını gösterdiğini belirtti.

Açıklamada, "Hukuki ve tarihi gerçekleri tamamen yok sayan bu karar kötü niyetli bir girişimdir." denildi.

ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

Karara ilişkin bir diğer açıklama ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik, söz konusu hamleyi 'Gazze'deki soykırımı perdeleme çabası' olarak nitelendirdi.

"NETANYAHU VE EKİBİ SOYKIRIMCIDIR"

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden şiddet eylemlerini hatırlatan Çelik, "Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir.

Gazze’deki soykırım suçlarını Batı Şeria’ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir." dedi.

"HUKUKİ VE TARİHİ GERÇEKLİKTEN UZAK"

Bu kararı tanımadıklarını ifade eden Çelik, "Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır.

Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur..." diye konuştu.