Onuralp Bitim, aday kadrodan çıkarıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu, Onuralp Bitim'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda, Onuralp Bitim aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya giden ay-yıldızlı ekipte Onuralp Bitim'in, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
HAZIRLIKLAR ANTALYA'DA DEVAM EDECEK
Grupta 4'te 4 yaparak zirvede yer alan ve ikinci tura yükselmeyi garantileyen milliler, çalışmalarını 26 Haziran'a kadar Antalya'da sürdürecek.
MİLLİLERİN MAÇLARI
2 Temmuz'da Bosna Hersek'e konuk olacak Türkiye, 6 Temmuz'da İsviçre'yi ağırlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)