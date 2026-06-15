Ordu'da 4. kuşakta zamanın ustaları: Babadan kıza uzanan saatçilik hikayesi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yarım asrı aşan bir aile geleneği, zamanın ötesine taşınan bir ustalık hikâyesine dönüştü. 1970’li yıllarda Ali Bayram tarafından açılan saat tamir dükkânı, kuşaklar boyunca el değiştirerek bugün dördüncü nesle ulaştı. Ailenin kadın temsilcisi Tuğçe Bayram, babası Sinan Bayram ile birlikte mesleği sürdürüyor.

YARIM ASIRLIK USTALIK GELENEĞİ

Saatçilik mesleğinin temelleri, Ali Bayram’ın Altınordu’da açtığı küçük bir tamir dükkânında atıldı. Zamanla aile geleneğine dönüşen meslek, önce Remzi Bayram’a, ardından Sinan Bayram’a geçti.

Üç kuşağın ardından bu kez mesleğin sorumluluğunu Tuğçe Bayram devraldı. Böylece saatçilik, aile içinde kesintisiz şekilde dördüncü kuşağa taşınmış oldu.

DÖRDÜNCÜ KUŞAK: TUĞÇE BAYRAM

Mesleği çocukluk yıllarında dedesinden öğrenmeye başlayan 30 yaşındaki Tuğçe Bayram, saat tamirciliğine olan ilgisinin zamanla tutkuya dönüştüğünü söylüyor.

Yaklaşık 12 yıldır aktif olarak mesleğin içinde olduğunu belirten Bayram, “Bu meslek bana dedemden miras kaldı. Küçük yaşlardan itibaren dükkâna gelirdim. Pil değişimi ve basit tamirlerle başladım, zamanla işi öğrendim. Şimdi babamla birlikte çalışıyorum ve mesleği sürdürmek istiyorum.” dedi.

BABA-KIZ AYNI TEZGAH BAŞINDA

Ailenin ikinci kuşak temsilcisi Sinan Bayram ise yaklaşık 30 yıldır saatçilik yaptığını belirterek, kızının mesleğe olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Babasından devraldığı dükkânda şimdi kızına rehberlik ettiğini söyleyen Bayram, “Kızım işi zaten biliyordu. Dedesi ona küçük yaşlarda öğretmişti. Ben onunla gurur duyuyorum. Tezgâhın başında kızımı gören bazı müşteriler ilk başta şaşırıyor ama kısa sürede güven oluşuyor.” diye konuştu.

GELENEKTEN GELECEĞE UZANAN MESLEK

Aile için bir geçim kaynağından öte anlam taşıyan saatçilik, aynı zamanda kuşaklar arası bir bağ olarak görülüyor. Bayram ailesi, mesleği yalnızca bir iş değil, aynı zamanda bir miras olarak yaşatıyor.

Tuğçe Bayram’ın bu geleneği sürdürmesiyle birlikte saatçilik mesleği, Ordu’da dördüncü kuşakta da varlığını sürdürüyor.

TOPLUMDAN TAKDİR TOPLUYOR

Kadın bir ustanın saatçilik gibi ince el işçiliği gerektiren bir meslekte yer alması, müşterilerden de olumlu geri dönüşler alıyor. Aile, hem mesleki başarıları hem de kuşaklar arası dayanışmalarıyla dikkat çekiyor.