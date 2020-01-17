taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8978
Euro
6.543
Altın
1559
Borsa
121474.75
Gram Altın
295.41
Bitcoin
52531.84

Ordu'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Fevzi ile odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 17.01.2020 - 20:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ordu'da Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Fevzi, odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz ve oda çalışanı 2 kişi, gözaltına alınmıştı.

"MADDİ DESTEK SAĞLAMAK" SUÇU

Emniyetteki işlemlerini adından adliyeye sevk edilen Ali Fevzi ve Hulusi Yerebasmaz, 'terör örgütüne maddi destek sağlamak' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, oda çalışanı 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İlginizi Çekebilir
4 DEAŞ'lı terörist daha iade edildi
İçişleri Bakanlığı, ALman uyruklu 4 DEAŞ'lı teröristin daha ülkelerine iade edildiğini açıkladı.
Eskişehir'de hamsi kuyruğu
Hamsi bolluğu yüzleri güldürürken, Eskişehir'de 5 liraya düşen fiyatlar uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
MSB, Irak'ın kuzeyinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı
Bitlis'te PKK'lılara ait 1 ton gıda ele geçirildi
PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyonlarda 1 tona yakın gıda malzemesine ulaşıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz düzenlemesinin tüm ayrıntıları

İnfaz düzenlemesinin tüm ayrıntıları

321
Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazete'de

Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazete'de

176
Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na onay çıktı

Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na onay çıktı

267
CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 TL oldu

CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 TL oldu

529
Erdoğan, Kanal İstanbul'da kararlılık mesajı verdi

Erdoğan, Kanal İstanbul'da kararlılık mesajı verdi

426
İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

118
Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü

Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir