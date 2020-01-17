Ordu'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu'da Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Fevzi, odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz ve oda çalışanı 2 kişi, gözaltına alınmıştı.
"MADDİ DESTEK SAĞLAMAK" SUÇU
Emniyetteki işlemlerini adından adliyeye sevk edilen Ali Fevzi ve Hulusi Yerebasmaz, 'terör örgütüne maddi destek sağlamak' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, oda çalışanı 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.