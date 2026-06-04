Ordu'da kamu görevlisiyim diyerek aradığı kadını 1 milyon lira dolandırdı

Kamu görevlisi oldukları iddiasıyla dolandırıcılık yapanlar, 67 yaşındaki kadının 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı.

Ordu Altınordu'nun Öceli Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Ş.Ç., 1 Haziran'da kamu görevlisi olarak kendini tanıtan bir kişi tarafından arandı.

Dolandırıcı, Ş.Ç.'ye terör örgütleriyle bağlantısının tespit edildiğini iddia ederek tedirgin etti ve 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Olayın ardından savcılık koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri, şüphelinin 19 yaşındaki T.A. olduğunu belirledi. Şüpheli, kent merkezinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 150 lira nakit para, 9 adet altın bilezik, 1 çift altın küpe, 1 adet tektaş yüzük, 1 adet altın alyans, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet altın kolye ucu, 1 adet tablet bilgisayar ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

PARA VE ZİYNET EŞYALARI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.