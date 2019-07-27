Ünye ilçesinde Özgür Ege Şire isimli 19 yaşındaki genç, çamlık alan içerisinde gezerken yakınlarda bulunan kuyunun içerisine kedi düştüğünü gördü. Kedinin fuel-oil dolu kuyu içerisinde daha fazla çırpınmasına dayanamayan genç hemen kuyuya girdi.

Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasından kuyudan çıkarılan Özgür Ege Şire, yaptığı insanlık örneğiyle herkesin taktirini topladı.

Ordu'da kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı VİDEO

"BİZİM KAHRAMANIMIZ O GENÇ"

Olay anını anlatan görgü tanıklarından Uğur K., "Ben çamlıkta geziyordum. Birden gencin biri kedinin kuyuya düşmesinin ardından onu kurtarmak için kendisi de kuyuya giriyor. Kuyunun içerisinde gördüğüm kadarıyla fuel-oil var. Çevredekilerin ve bekçilerimizin sayesinde kahraman gencimiz kuyudan çıkarılıyor. Şu zamanda bir hayvan için kendi canını hiçe sayan insanlarımızı görmek hepimizi mutlu ettiği kadar, şu anda bizim kahramanımız o gençtir diyebiliriz" dedi.





SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.



