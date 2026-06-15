Ordu'da park halindeki araç kundaklandı

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Ordu'nun Korgan ilçesi Dip Mahallesi Yukarı Pazar mevkiinde, Belediye-İş Sendikası Korgan Şube Başkanı Nurittin Ulaş'ın aracı kundaklandı.

Ulaş, evinin önünde park halindeki plakalı otomobilinden alevlerin yükseldiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin ilk incelemesinde yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilirken, polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.