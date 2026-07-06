Ordu'da tırın çarptığı 74 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
Altınordu ilçesinde tırın çarptığı 74 yaşındaki Ahmet Karabulut, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.
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Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde 74 yaşındaki Ahmet Karabulut, yaya kaldırımından caddeye yöneldiği sırada 24 yaşındaki İ.A. yönetimindeki 52 AFA 006 plakalı tırın çarpması sonucu aracın altında kaldı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tırın altından çıkarılan Karabulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ahmet Karabulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü İ.A. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)