'Örgütlü kredi dolandırıcılığı' operasyonu: 27 gözaltı

Yeni yöntemlerle mağduriyetler yaratan dolandırıcılık şebekelerine karşı etkili soruşturmalar yürütülüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde örgütlü olarak yapılan kredi dolandırıcılığı soruşturmasında, 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

27 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Muğla, Adana, Aksaray, İzmir, Ankara ve Iğdır'da yapılan operasyonlar sonucunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE EKSPERTİZ RAPORLARI

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, kazalı ve hasarlı araçların temini, kredi işlemlerinde kullanılacak kişilerin belirlenmesi ve ekspertiz süreçlerinin yürütülmesinde görev paylaşımı yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin, trafik kazalarında ağır hasar almış, deprem nedeniyle ağır hasarlı hale gelmiş veya yanmış araçları temin edip bu araçlar için gerçeğe aykırı ekspertiz raporları düzenlettikleri tespit edildi.

KREDİLERİ ÖDEMİYORLAR

Şebekenin, gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarını kullanarak kredi temin ettikleri ve kredileri geri ödemeyerek haksız menfaat elde ettikleri belirlendi.

Gerçeğe aykırı raporların alındığı ekspertiz firmalarının da şebekeyle bağlantılı olduğuna dair bulgular soruşturma dosyasına girdi.