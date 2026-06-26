Orkun Kökçü, milli takımda 5. golünü attı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile mücadele etti ve rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Millilerin 2. golü Orkun Kökçü'den geldi.

Mücadelenin 32. dakikasında Arda Güler'in ara pasında defansın arkasına sarkan Eren Elmalı'nın içeriye çevirdiği topu kale önünde Orkun Kökçü, ağlarla buluşturdu ve 2-1 öne geçirdi.

5. GOLÜNÜ ATTI

25 yaşındaki futbolcu, ABD müsabakasıyla A Milli Takım'daki 53. maçına çıkarken toplamdaki gol sayısını 5 yaptı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Orkun Kökçü, 88. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.