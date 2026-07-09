Orkun Kökçü: Tatil sarmıyor artık

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Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya'da devam eden hazırlık kampına dahil oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, akşam antrenmanında salonda çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci idmanı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde oyuncular, kuvvetlendirme çalışmasıyla başlayan idmanı fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sonlandırdı.

ORKUN ERKEN GELDİ

Tatilinden feragat ederek kampa iki gün erken katılan siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, antrenmanda yer aldı.

"TATİL SARMIYOR ARTIK YA"

Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabından paylaşılan videoda ise teknik direktör Vincenzo Italiano ve kaptan Orkun Kökçü arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Italiano, "Erken geldiğin için çok mutlu oldum. Seneye ekstra tatil yaparsın." ifadelerini kullandı.

Orkun ise "Tatil sarmıyor artık ya." dedi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün TSİ 11.00'de sahada, 18.00'de ise salonda yapacağı çalışmalarla devam edecek.