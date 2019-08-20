Orman yangınlarında uçak neden kullanılmıyor tartışması

Türkiye'de 2017 yılında 2 bin 411 orman yangını, 2018 yılında 2 bin 167 adet irili ufaklı orman yangını çıktı.

Ülkemizde özellikle yaz aylarında Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınları bazen engebeli arazi ve rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamıyor ve yüzlerce hektar orman alanı kül oluyor.

İZMİR 3 GÜNDÜR YANIYOR

Bunun son örneği İzmir'de geçtiğimiz pazar günü başlayan orman yangını oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangını devam ediyor.

20 HELİKOPTER HAVADA

Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı. Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor.

UÇAK TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken; bu yıl çıkan yangınlara müdahalede neden sadece helikopterle müdahale edildiği tartışılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme işi için ihaleyle hava aracı kiralaması tepkilerin başındayken, Türk Hava Kurumu ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihalesinde yüksek fiyat teklifi vermekle hedef halinde.

Bakanlık, geçtiğimiz ayın ortalarında Muğla'da çıkan yangında Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları kullanılmıyor iddiaları üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

HER YIL KİRALIYORUZ

"1996 yılından bu güne kadar orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde, helikopter ve yangın söndürme uçağı kiralanması sayı ve türleri değişmekle birlikte, yüklenicilerden bedelleri karşılığında her yıl yapılmaktadır.

THK PİSAYASANIN ÇOK ÜZERİNDE FİYAT VERDİ

2019 yılında 1 yıl süre ile 5 adet günümüz şartlarına uygun teknolojiye sahip yangın söndürme uçağı kiralanması için ihaleye çıkılmış olup, bu ihaleye Türk Hava Kurumu dahil hiç bir katılım olmamıştır. Bunun üzerine kurumumuz farklı bir tarihte pazarlık usulü ile tekrar ihaleye çıkmıştır. Bu ihaleye sadece Türk Hava Kurumu teklif vermiştir. Türk Hava Kurumu'nun bir adet yangın söndürme uçağı için teklif ettiği birim fiyat, aynı yıl ihale edilen helikopterin birim fiyatının 3 katından daha fazla olup, piyasa fiyatının da çok üzerindedir. Türk Hava Kurumunun sadece 5 adet uçak için vermiş olduğu toplam teklif miktarı, kiralanması gereken helikopter sayısının yarısından daha fazla bir maliyete tekabül etmektedir.

BU YIL 34 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİYORUZ

Bunun üzerine Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı için daha fazla sayıda helikopterlerle yangın söndürme faaliyetlerine devam edilmesi kararı verilmiştir. Önceki yıllardan sözleşmeleri devam eden farklı iki yükleniciden 16 adet helikoptere ek olarak, 1 yıl süreli 18 adet helikopter kiralanması ile ilgili yapılan ihaleye Türk Hava Kurumu da davet edilmiş ve katılım sağlamıştır. Bu ihaleye teklif sunan Türk Hava Kurumunun, teklif ettiği tutarın yüksek olması nedeni ile ihale mevzuatı gereği en düşük teklif sunan diğer farklı istekliye ihale edilmiş ve sözleşme imzalanmıştır. Son 3 yıldır 24 helikopter ile yürütülen yangın söndürme faaliyetleri bu yıl toplamda 34 adet helikopter ile yürütülmektedir. İddia edildiği şekilde orman yangınlarına müdahalede hava gücümüz yetersiz olduğu doğru değildir."

TÜRK HAVA KURUMU'NUN 6 UÇAĞI VAR

Türk Hava Kurumu'nun şu anda 6 yangın söndürme uçağı kullanım için hazır. İnternet sitesinde bu alandaki tekelini "Avrupa’nın en büyük özel uçak Yangın Hava Söndürme Filosuna sahip olan THK, yurtiçi ve yurt dışında orman, sanayi ve şehirlerdeki yangınlara anında müdahale etmektedir." ifadeleriyle öven THK'nin CL-215 uçakları şu anda kelimenin tam manasıyla boş boş yatıyor.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ

Türkiye gibi yılda 2 binin üzerinde orman yangının çıktığı ve bazıları görece oldukça büyük olan bir ülkede; Amerika'daki örneklerinde olduğu gibi Boeing uçakları yangın söndürme için de kullanılabilir. Şu anda kullanılan mevcut helikopter ve uçaklara göre daha fazla su alabilen Boeing'ler daha fazla havada kalabiliyor.