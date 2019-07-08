taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7734
Euro
6.4828
Altın
1403.22
Borsa
99634.78
Gram Altın
259.669

Orta Asya'nın en yüksek binasının inşaatı Türk firmadan

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 215 metre yüksekliğinde 50 katlı gökdelenin yapımını bir Türk firması üstlendi.

AA | 08.07.2019 - 09:03..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş
Orta Asya'nın en yüksek binasının inşaatı Türk firmadan

Türkiye inşaat sektöründe ağırlığını koyuyor.

İnşaatı tamamlandığında 215 metre yüksekliğinde olacak 50 katlı gökdelen, bir Türk firması tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te inşa edilecek.

MALİYETİ 150 MİLYON DOLAR

Türk şirketi tarafından inşa edilecek projenin maliyeti 150 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

ORTA ASYA'NIN EN YÜKSEĞİ OLACAK

İnşaat tamamlandığında, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki 201 metre yüksekliğindeki gökdeleni geride bırakarak, Orta Asya’nın en yüksek binası olacak.

TANITIMI YAPILDI

Taşkent’in merkezinde kurulacak “Tashkent City” Uluslararası İş Merkezi bünyesinde kurulacak söz konusu projenin tanıtımı geçtiğimiz günlerde düzenlendi.

Orta Asya'nın en yüksek binasının inşaatı Türk firmadan

5 BİN DAİRE İNŞA EDİLECEK

Projenin temelinde 20 bin metreküp, tamamında da 170 bin metreküp beton kullanılacağı ve bu beton ile 80 metrekareli yaklaşık 5 bin dairenin inşa edileceği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

8
Trump anketlerde önde

Trump anketlerde önde

58
Akçakoca'ya turist akını

Akçakoca'ya turist akını

24
S-400'ler bu hafta yola çıkıyor

S-400'ler bu hafta yola çıkıyor

62
Hadise'yi Zonguldaklı hayranları mutlu etti

Hadise'yi Zonguldaklı hayranları mutlu etti

31
Merkez Bankası'ndaki değişiklik doları yükseltti

Merkez Bankası'ndaki değişiklik doları yükseltti

52
Manisa'da hasat başladı

Manisa'da hasat başladı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir