Orta Asya'nın en yüksek binasının inşaatı Türk firmadan

Türkiye inşaat sektöründe ağırlığını koyuyor.

İnşaatı tamamlandığında 215 metre yüksekliğinde olacak 50 katlı gökdelen, bir Türk firması tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te inşa edilecek.

MALİYETİ 150 MİLYON DOLAR

Türk şirketi tarafından inşa edilecek projenin maliyeti 150 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

ORTA ASYA'NIN EN YÜKSEĞİ OLACAK

İnşaat tamamlandığında, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki 201 metre yüksekliğindeki gökdeleni geride bırakarak, Orta Asya’nın en yüksek binası olacak.

TANITIMI YAPILDI

Taşkent’in merkezinde kurulacak “Tashkent City” Uluslararası İş Merkezi bünyesinde kurulacak söz konusu projenin tanıtımı geçtiğimiz günlerde düzenlendi.

5 BİN DAİRE İNŞA EDİLECEK

Projenin temelinde 20 bin metreküp, tamamında da 170 bin metreküp beton kullanılacağı ve bu beton ile 80 metrekareli yaklaşık 5 bin dairenin inşa edileceği belirtildi.