Osmaniye'de aynı gün içerisinde ikinci defa sel felaketi yaşadı

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Osmaniye'de, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabahın erken saatlerinde etkili olan aşırı yağışlar, Düziçi ve Bahçe ilçelerindeki derelerin taşmasına neden oldu.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Sağanak yağışın zayıflaması beklenirken öğlen saat 14.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağış etkili oldu.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Etkili olan yağışların ardından Düziçi - Osmaniye karayolu taşkınlar nedeniyle trafiğe kapandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bölgede çalışmalarını sürdürün ekipler, kapanan yolları açmak için çalışırken ani taşkınlara karşı güvenlik önlemleri aldı.