Osmaniye'de aynı gün içerisinde ikinci defa sel felaketi yaşadı
Öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Düziçi-Osmaniye karayolu trafiğe kapandı. Aşırı yağışlarla debisi artan derelerin taşkınlarına karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Osmaniye'de, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Sabahın erken saatlerinde etkili olan aşırı yağışlar, Düziçi ve Bahçe ilçelerindeki derelerin taşmasına neden oldu.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Sağanak yağışın zayıflaması beklenirken öğlen saat 14.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağış etkili oldu.
KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Etkili olan yağışların ardından Düziçi - Osmaniye karayolu taşkınlar nedeniyle trafiğe kapandı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Bölgede çalışmalarını sürdürün ekipler, kapanan yolları açmak için çalışırken ani taşkınlara karşı güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)