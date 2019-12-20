Osmaniye'de baba tartışığı 3 oğluna ateş açtı

Osmaniye'nin Kurtuluş Mahallesi kuzey çevre yolu üzerindeki bir oto kurtarma işletmesinde, işyerine gelen A.Ç. ile oğulları İ.Ç, H.Ç . ve M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞIĞI OĞULLARINA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından baba A.Ç. tabanca ile oğullarının üzerine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Babalarının silahından çıkan kurşunla yaralandığı tespit edilen üç kardeş ambulanslar ile Osmaniye’de ki çeşitli hastanelere sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Baba A.Ç. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ambulans ile Osmaniye’de ki özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden İ.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Osmaniye devlet hastanesine kaldırılan ve ağır yaralı olduğu öğrenilen H.Ç ve M.Ç’nin tedavileri sürüyor. Polis hastane önünde ve olayın yaşandığı işyerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.