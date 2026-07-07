Osmaniye'de sıcaklığa yağmurlama sistemiyle çözüm buldu

Osmaniye'de bunaltıcı sıcaklardan korunmak isteyen 40 yaşındaki Eyüp Hançer, yeni bir yönteme başvurdu.

Osmaniye Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Hançer, yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava ve sineklerden korunmak amacıyla bahçeye ince su püskürtme sistemi kurdu.

Yaklaşık 30 metrekarelik bahçeye kurulan sistem sayesinde ortam sıcaklığı hissedilir şekilde düşerken, aile yaz aylarında daha konforlu vakit geçirme imkanı buldu.

"SU TÜKETİMİNE CİDDİ BİR YÜK GETİRMİYOR"

"Sıcaklık 40 dereceyi buluyor ve normalde klimanın altından çıkmak mümkün olmuyor" diyen Eyüp Hançer, "Bu bahçeyi eşimle birlikte yaklaşık 3 yıldır emek vererek tasarlıyoruz. Küçük bir alanla başladık, zamanla her gün üzerine bir şeyler ekleyerek bugünkü haline getirdik. Yaz aylarında bölgemizde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Hava hem çok sıcak hem de oldukça nemli oluyor.

Bazı günler sıcaklık 40 dereceyi buluyor ve normalde klimanın altından çıkmak mümkün olmuyor. Bu nedenle bahçemize serinleme sistemi kurduk. Bu sistem sayesinde bahçede çok daha rahat oturabiliyoruz

. Ortamın sıcaklığını ve nemini ciddi şekilde düşürüyor. Evin içinde klima çalışsa da bahçede klimaya ihtiyaç duymuyoruz. Bölgemizin sıcak iklimine karşı böyle bir çözüm geliştirdik ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sistemin bir diğer önemli avantajı ise oldukça tasarruflu olması.

İlk bakışta çok su harcıyormuş gibi görünse de aylık su tüketimine ciddi bir yük getirmiyor. Ayrıca sadece serinlik sağlamıyor, karasinek ve sivrisinekleri de büyük ölçüde uzak tutuyor. Özellikle sivrisinek konusunda oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

"Sosyal medyadan görenler bahçemize gelmek istiyor" diyen Eyüp Hançer, "İşçiliğini tamamen kendimiz yaptığımız için maliyeti de yüksek olmadı. Toplam maliyetin 50 bin lirayı geçmediğini söyleyebilirim.

Bahçemizin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyoruz. Eşimiz, dostumuz ve arkadaşlarımız gördükçe burayı merak edip gelmek istiyor. Biz de onları memnuniyetle ağırlıyor, çeşitli ikramlarda bulunuyoruz.

Sonuçta paylaşmanın bereket getirdiğine inanıyoruz. Bahçemizi görmek isteyen herkese kapımız açık. Gelmek isteyen herkesi misafir etmekten mutluluk duyarız" dedi.