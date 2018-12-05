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Dünyanın ilk hayvan hastanesini Osmanlı açmıştı

Bundan 200 yıl önce, ne dünyada, ne de Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir hayvan hastanemiz vardı; hem de Bursa'da: Gurabahane-i Laklakan...

Özel İçerik | 05.12.2018 - 10:38..
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Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bursa'da bulunan Gurabahane-i Laklakan; namı diğer Düşkün Leylekler Evi, o dönemin bilinen ilk veterineriydi desek yanlış olmaz. Bugün tarihi Irgandı Köprüsü’nü geçince o eşsiz Osmanlı mimarisi ile tekrar restore edilen binayı göreceksiniz. Dünyanın ilk ve tek hayvan hastanesi olarak hizmet veren bina, aynı zamanda Osmanlı'nın hayvanlara verdiği önemin büyük bir göstergesi.

OSMANLI'NIN HAYVAN SEVGİSİ EŞSİZDİ

Osmanlı'da muhtaç durumda olan insanlar için aş evleri açılır, durumu olmayanların borçları silinir, sokak hayvanlarına bakılması için uşak tutulur, maaş verilir;  kasaplara, köpeklerin karınlarını doyurmak için bile aylık ödenirdi. Osmanlı'da, insan değerinden ayırt edilmeyen sokak hayvanlarının beslenmesi bile bir meslek oluşmuştu(Mancacılık).

Hayvan hastanesi, Osmanlılar zamanında göç ederken yaralanan kuşları tedavi etmek ve onları tekrar göç yollarına koyabilmek için inşa edilmiş.

Dünyanın ilk hayvan hastanesini Osmanlı açmıştı

''BU MEYDAN DÜŞKÜN HAYVANLARIN YURDUDUR''

Bursa'da 19. yüzyılda Osmanlılar tarafından, başta sakat leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakımının yapılması amacıyla kuruldu. Ahmet Haşim'in, "Bilmem Bursa'yı gezerken gördünüz mü? Haffaflar Çarşısı'nın ortasında bir meydan var. Bu meydan malul hayvanların düşkünler yurdudur. Kanadı, bacağı kırık leylekler, bunamış kargalar halkın sadakasıyla yaşarlar" diye bahsettiği Gurabahane-i Laklakan’ın dünyada bir benzeri yok. Hastanenin Bursa’da inşa edilmesinin sebebi ise kuşların göç yollarının tam bu şehrin üzerinden geçiyor olması.

Dünyanın ilk hayvan hastanesini Osmanlı açmıştı

HASTANENİN EŞİ BENZERİ YOKTU

Anadolu kültüründe "uğurlu" ve "bereketli" görülen leylekler ve göçmen kuşlar için oluşturulan Gurebahane-i Laklakan, dönemi için oldukça ileri bir adımdı. Dünyada bir başka eşi benzeri yoktu. Bugün yük hayvanlarıyla şehir içinde karşılaşmasak da; sokak hayvanlarına karşı yaklaşımlar hiç de iç açıcı değil. Osmanlı döneminde, yük hayvanlarının yaşlandıktan sonra iyi bakılmaları için sahiplerinin maaşa bağlanması, yaralı kuş evleri gibi yenilikler güzel örnekleriyle karşımıza çıkıyor.

Dünyanın ilk hayvan hastanesini Osmanlı açmıştı

YENİDEN RESTORE EDİLDİ: ŞİFA DAĞITIYOR

Osmanlı'nın hayvanlara verdiği önemin bir göstergesi olan Gurebahane-i Laklakan'ın orijinal binası, 1931'de sahipsiz kalması nedeniyle yıllar içinde bakımsızlıktan yıkılmıştı. Osmangazi Belediyesi'nin desteğiyle 2008 yılında restore edilerek tekrar açılan hastane, sokak hayvanlarına şifa dağıtmaya devam ediyor.

Dünyanın ilk hayvan hastanesini Osmanlı açmıştı

Osmangazi Belediyesince restore edilen sivil mimari örneği binada, belediyenin veteriner işleri müdürlüğüne bağlı olarak kedi, köpek, kuş gibi hayvanlara hizmet veriyor. Bursa’ya giderseniz yolunuz eski Irgandı Köprüsü’nden, Leylekler Evi’nin eski hastanesinden geçsin.

Dünyanın ilk hayvan hastanesini Osmanlı açmıştı

Osmanlı zamanında hayvanlara verilen önemini daha ayrıntılı okumak için linke tıklayınız.

Osmanlı'da hayvan sevgisi: Mancacılık

Dünyanın ilk hayvan hastanesini Osmanlı açmıştı

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