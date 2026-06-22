ÖSYM görevli ücretleri 2026: YKS görevli ücreti ne zaman yatacak

Milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) görev alan öğretmenlerin gözü, sınav görev ücretlerine çevrildi.

Sınavın sorunsuz şekilde uygulanmasında görev üstlenen salon başkanı, gözetmen ve bina yöneticilerine yapılacak ödemelerin tutarı ile hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu.

ÖSYM tarafından belirlenen 2026 yılı sınav görev ücretleri ve ödeme takvimi araştırılmaya başlandı.

Peki ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar, 2026 YKS görevli ücretleri ne kadar? İşte, yanıtlar...

YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK

Görevlilerin ödeme durumlarını düzenli olarak GİS sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor ancak kesin bir tarih verilmedi.

ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklama ile ödeme tarihleri netlik kazanacak.

Geçmiş yıllara bakıldığında ise 1-3 hafta arasında ödenmesi bekleniyor.

ÖSYM SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2026

ÖSYM'nin 2026 yılı için belirlediği sınav görev ücretleri, personelin gelir vergisi dilimine göre değişiklik gösteriyor. Buna göre YKS'de görev alan öğretmen ve personellere yaklaşık 1.200 TL ile 3.500 TL arasında ödeme yapılacak.

Bina Sınav Sorumlusu: 3.008 TL - 3.508 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 2.005 TL - 2.339 TL

Salon Başkanı: 1.654 TL - 1.929 TL

Gözetmen: 1.604 TL - 1.871 TL