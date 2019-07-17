Otobüs şoförü ile yaya arasında muştalı kavga

İstanbul Sultangazi'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile otobüs şoförü arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞOFÖRE MUŞTA İLE SALDIRILDI

Mescid-i Selam Beşiktaş hattında çalışan çift katlı otobüsün şoförü Özgür Karabulut, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan 3 genci, son anda fark ederek durdu.

Otobüsten inen Karabulut, gençlerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir görgü tanığının iddiasına göre ise gençlerden biri, Karabulut'a muşta ile vurdu.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan 3 genç, daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Kafasına aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Karabulut, saldırganları yakalamak için peşlerinden koştu.

İLK MÜDAHALE SAĞLIK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN YAPILDI

Saldırganları yakalamayı başaramayan yaralı şoföre ilk müdahaleyi, olay yerinin yakınında kurulan Kızılay Kan Bağış noktasında görev yapan sağlık personeli yaptı.

Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabulut, tedavisinin ardından taburcu oldu.

"OTOBÜSE YEŞİL, YAYAYA KIRMIZI YANIYORDU"

Olayın görgü tanıklarından esnaf Kemal Sirkeci, "Otobüse yeşil ışık, yaya da kırmızı ışık yanıyordu. 3 tane genç kırmızı ışıkta geçmeye çalışıyordu. Otobüs şoförü de gençleri 'size kırmızı, bize yeşil yanıyor' diye uyardı. 16 ila 18 yaş arasında olan bu 3 genç arkadaş ellerinde muşta ile şoför arkadaşın kafasına, gözüne vurarak, saldırdılar ve darbettiler. Şoförün kafası kan revan içerisinde kalınca 3 metre ileride bulunan Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağış noktası vardı. Oradaki sağlık görevlisi arkadaşlar olaya müdahale ettiler. Ve şoförün ilk tedavisini yaptılar" dedi.

OTOBÜS ŞÖFÖRÜ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Darbedilen otobüs şoförü Özür K.'nın, kendisine saldıran 3 kişiden şikayetçi olmadığı öğrenildi.