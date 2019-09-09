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Otobüste bayılan genç kadını şoför hastaneye yetiştirdi

Bursa'da halk otobüsü şoförü, araçta fenalaşıp bayılan genç kadını, güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA | 09.09.2019 - 16:40..
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20 yaşındaki Bahar K., Esentepe Mahallesi'ndeki duraktan Bursa'nın İnegöl ilçe merkezine yolcu taşıyan Nail Doyan yönetimindeki 16 M 06008 plakalı özel halk otobüsüne bindi.

Bahar K., bir süre sonra otobüste fenalaşıp, bayıldı.

Otobüste bayılan genç kadını şoför hastaneye yetiştirdi

YOLCULARI BİLGİLENDİRİP GÜZERGAHI DEĞİŞTİRDİ

Durumu fark eden sürücü Doyan, otobüsteki yolcuları bilgilendirip, Bahar K.'yi hastaneye götürmek için güzergahı değiştirdi. Kısa sürede otobüsle hastaneye getirilen Bahar K., tedaviye alındı.

Otobüste bayılan genç kadını şoför hastaneye yetiştirdi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bahar K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü Doyan, hem hastane çalışanları hem de yolcular tarafından duyarlı davranışından dolayı tebrik edildi.

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