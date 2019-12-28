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Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada

Çorum'da gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA | 28.12.2019 - 10:18..
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Çorum'da, halk otobüsünde yolculuk yapan üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'ya (20), tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y. (60), kızların çığlıkları üzerine yolcular tarafından darbedildi.

ÇIĞLIK ATTI, YOLCULAR SALDIRDI

S.N.S.’nin çığlık atarak, bağırması üzerine tartışma başladı. Bunun üzerine çoğunluğu öğrenci olan otobüsteki yolcular, R.Y.'ye tepki gösterirken, bazı yolcular ise yumrukla saldırdı.

Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada


''KALÇAMIN OKŞANDIĞINI HİSSETİM''

S.N.S., polise verdiği ifadesinde, "Önce kalçamda bir dürtme hissettim. Sonra da kalçamın okşandığını hissettim. Arkama döndüm ve koltuktaki yaşlı adamın elinin iki koltuk arasındaki boşlukta olduğunu gördüm. 'Ne yapıyorsun sen' diye bağırdım. Önce bana baktı sonra da ayağa kalkarak 'ben dokunmadım' dedi. Otobüsten inmek istedi, şikayetçiyim." dedi.

Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada


SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kız öğrencilerin şikayeti üzerine, şahıs gözaltına alındı.

Taciz suçlamasını kabul etmeyen R.Y., kalp rahatsızlığı geçirdiğini, bu sırada kontrolsüz şekilde öne doğru eğildiğini söyledi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada


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