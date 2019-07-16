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Otomobil mazot yüklü tankere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kırşehir'de mazot tankerine çarpan otomobilde bulunan aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA | 16.07.2019 - 20:08..
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TANKER

Kırıkkale'den Kayseri'ye giden Mehmet Güzgün yönetimindeki 34 PG 2482 plakalı otomobil Akpınar ilçesine bağlı Hamit köyü yol kavşağında, aynı şeritte ilerleyen 38 BD 140 plakalı mazot yüklü tankere arkadan çarptı.

Otomobilde bulunan Süleyman Güzgün kaza yerinde hayatını kaybetti.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Yaralanan sürücü ile Fatma ve Eren Güzgün, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreliğine aksayan ulaşım, polis ekiplerinin müdahalesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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