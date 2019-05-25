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Otomobil ve taksi kafa kafaya çarpıştı

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bir taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

DHA | 25.05.2019 - 07:45..
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Kaza, Halaskargazi Caddesi Taksim istikametinde 06.00 sıralarında meydana geldi.Şişli istikametinden Taksim istikametine giden 34 TBJ 12 plakalı taksi ile ara sokaktan çıkan 34 NZ 90 26 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil ve taksi kafa kafaya çarpıştı

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kazada sürücülerin kural ihlali yaptığı öne sürülürken, taksi sürücüsü ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Otomobil ve taksi kafa kafaya çarpıştı

Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİKLERİ İDDİASI

Kazayı gören bir vatandaş, "Taksi ileriden geliyordu, diğer araç ise aradan çıkıyor. İkisinden biri kırmızı ışıkta geçiyor. Ama hangisi belli değil. 3 yaralı var" diye konuştu.

Otomobil ve taksi kafa kafaya çarpıştı

Otomobil ve taksi kafa kafaya çarpıştı

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