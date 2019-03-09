Otomobil yol kenarındaki yayaları havaya uçurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü, mart ayında meydana gelen ve MOBESE'lere ait kaza görüntülerini paylaştı. Yine ön plana sürücü ve yaya hatalarının çıktığı kazalar, çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Aracın çarptığı kadın ve çocuklar havaya fırladı İZLE

YAYALARI HAVAYA UÇURDU

Onlardan biri Muş'ta meydana geldi. Karlı zemin üzerinde başka bir otomobille çarpışan otomobil, kayarak yol kenarına savruluyor. Otomobil, bu sırada kaldırımdan geçen yayaları havaya uçuruyor.

Bu anlar MOBESE kameralarına yansıyor...