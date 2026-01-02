100 yıllık efsane geri dönüyor: İtalyan marka Itala, 2026'da yollara çıkacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya'nın otomotiv tarihinde derin izler bırakan köklü marka Itala, DR Grubu tarafından satın alınarak bir asır sonra yeniden hayata döndürülüyor.

1903 yılında kurulan ve üretim hacmi bakımından Fiat'ın ardından ülkenin en büyük ikinci üreticisi konumuna yükselen efsane, 2026 itibarıyla tekrar üretime başlayacak.

TARİH SAHNESİNDEKİ YERİ

Matteo Ceirano tarafından Torino'da kurulan Itala, üstün üretim kalitesi ve gelişmiş teknik vizyonuyla kısa sürede sektörde fark yaratmayı başardı.

Marka, 1905 yılında Coppa Florio yarışını kazanarak ve Fiat gibi dev rakiplerini geride bırakarak sağlamlık ve performansa dayalı güçlü bir itibar inşa etti.

PEKİN'DEN PARİS'E UNUTULMAZ ZAFER

Şirket, 1907 yılında Prens Scipione Borghese'nin Itala 35/45 HP modeliyle kazandığı Pekin'den Paris'e yarışıyla küresel bir üne ve medya görünürlüğüne kavuştu.

Teknolojik açıdan da öncü olan marka, rakiplerinden yüzde 25 daha verimli çalışan ancak yüksek maliyetli "avalve" motor teknolojisiyle mühendislik harikalarına imza attı.

Birinci Dünya Savaşı sonrası değişen pazar koşulları ve aşırı yüksek üretim maliyetleri nedeniyle mali dengesi bozulan şirket, 1934 yılında piyasadan tamamen çekilmek zorunda kalmıştı.

DR Grubu'nun girişimiyle gerçekleşecek bu geri dönüş, İtalyan otomotiv endüstrisinin en asil hikayelerinden birini modern dünyayla tekrar buluşturmayı hedefliyor.