Yeni Fiat Fastback, Avrupa'da test ediliyor: İşte beklenen özellikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Stellantis, 2022 yılından bu yana Brezilya'da ürettiği kompakt SUV modeli Fiat Fastback'in yeni neslini Avrupa yollarında test ederken görüntüledi.

Sadece Güney Amerika ile sınırlı kalmayacak olan yeni model, Avrupa dahil birçok farklı pazarda satışa sunulacak küresel bir araca dönüşüyor.

TASARIM VE TEKNOLOJİ DETAYLARI

Kamuflajlı görüntüler, aracın Grande Panda ile aynı platformu paylaştığını ve arkaya doğru alçalan coupe-SUV hatlarına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Pikselli ön farlar ve kare formlu tasarım dili korunurken, iç mekanda dijital göstergeler ve merkezi multimedya ekranını standart olacak.

ZENGİN MOTOR SEÇENEKLERİ

Smart Car platformu üzerine inşa edilen yeni Fastback, teknik altyapısını Citroen C3 Aircross ve Opel Frontera gibi modellerle paylaşacak.

Aracın motor yelpazesinde saf benzinli ünitelerin yanı sıra hafif hibrit ve tamamen elektrikli versiyonların da yer alması bekleniyor.