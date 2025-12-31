Otomobil sektöründe tarihi an: Çin, Japonya'nın 20 yıllık hakimiyetini bitirmek üzere

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nikkei China raporuna göre Çinli otomobil devleri, 2025 yılında tarihi bir başarıya imza atarak Japon rakiplerini geride bırakacak.

Sektör verileri, Japon üreticilerin yirmi yılı aşkın süredir elinde tuttuğu küresel liderlik koltuğunun ilk kez el değiştireceğini gösteriyor.

SATIŞ RAKAMLARINDA BÜYÜK FARK

S&P Global Mobility projeksiyonlarına göre Çinli markaların 2025'te dünya genelinde 27 milyon araç satması, Japon üreticilerin ise 25 milyonun altında kalması bekleniyor.

Bu tarihi yükselişin arkasında, toplam satışların yüzde 70'ini oluşturan devasa Çin iç pazarı ve elektrikli araçlara olan yoğun talep yatıyor.

BYD VE GEELY İLK 10'A GİRDİ

Sektördeki güç dengeleri değişirken BYD ve Geely gibi devler satış hacmi bakımından dünyanın en büyük on üreticisi arasına adını yazdırıyor.

İhracat tarafında ise Chery, gerçekleştirdiği güçlü satış performansı ile ülkenin en önemli oyuncularından biri.

KÜRESEL PAZARLARDA ÇİN İSTİLASI

Çinli üreticiler gümrük vergilerine rağmen Avrupa'da 2,3 milyon, Güneydoğu Asya'da ise 500 bin adetlik satış rakamlarına ulaşarak küresel pazardaki etkisini artırıyor.

Bir dönem 30 milyon araçla zirveyi gören Japon markaları ise ABD ve Çin pazarındaki paylarını yerel üreticilere kaptırarak düşüş trendine girmiş durumda.