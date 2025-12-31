Volkswagen'in yeni giriş seviyesi elektrikli aracı beklenenden pahalı olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volkswagen, 2026 yılında yollara çıkarmayı planladığı giriş seviyesi elektrikli otomobili ID. Polo için fiyatlandırma stratejisinde zorunlu bir değişikliğe gidiyor.

Marka yöneticilerinin daha önce "erişilebilir elektrikli mobilite" vaadiyle 25 bin eurodan başlayacağını duyurduğu modelin, ilk etapta bu fiyatla satışa sunulması beklenmiyor.

BATARYA KRİZİ UCUZ MODELİ GECİKTİRİYOR

Alman basınında yer alan raporlara göre şirket, lityum demir fosfat (LFP) bataryaların tedarikinde yaşanan yetersizlik nedeniyle en uygun fiyatlı temel modelin çıkışını öteliyor.

Bayi kaynaklı bilgilere göre, giriş seviyesi modelin teslimatlarında 6 ila 9 aya varan gecikmeler yaşanabilir.

LANSMANA ÖZEL YÜKSEK DONANIM VE FİYAT

Bu gecikme nedeniyle Volkswagen, lansman döneminde sadece 30 bin euronun üzerinde fiyat etiketine sahip üst donanım paketlerini satışa sunacak.

İlk etapta piyasaya sürülecek olan bu modellerde 450 kilometre menzil sunan 52 kWh kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) bataryalar kullanılacak.

DAHA GENİŞ İÇ HACİM VE GÜÇLÜ PERFORMANS

Eski Polo ile benzer dış boyutlara sahip olan yeni elektrikli model, kompakt motor tasarımı sayesinde selefinden 19 mm daha geniş bir iç mekan sunuyor.

Piyasaya ilk çıkacak versiyonun 208 beygir gücünde olması beklenirken, daha güçlü GTI modelinin ise 2026 yılının sonlarında tanıtılması hedefleniyor.