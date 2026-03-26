13 aydır düşüşteydi: Tesla, Avrupa'da kötü gidişata son verdi

Amerikalı otomobil üreticisi Tesla, Avrupa pazarında tam 13 ay sonra ilk kez araç kayıtlarında artış yaşamayı başardı.

Şirket, şubat ayında Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerinde toplam 13 bin 740 araç satarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında büyüme kaydetti.

TESLA SATIŞLARDA BYD'NİN GERİSİNDE KALDI

Satışlardaki bu önemli toparlanmaya rağmen Tesla, agresif fiyatlandırma politikası izleyen Çinli rakibi BYD'nin gerisinde kalmaktan kurtulamadı.

BYD, şubat ayında Avrupa'da 15 bin 438 adet elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 185,3 oranında ciddi bir artış yakaladı.

AVRUPA'DA İÇTEN YANMALI MOTORLAR KAN KAYBEDİYOR

Avrupa genel otomobil pazarında şubat ayında yüzde 1,7 gibi küçük bir büyüme görülürken, tam elektrikli araç satışları yüzde 15,8 oranında artış gösterdi.

Aynı dönemde benzinli araç satışları yüzde 17, dizel araç satışları ise yüzde 13,5 oranında azalarak yollardaki yerini hızla elektrikli modellere bırakmaya başladı.