14 yıllık bekleyiş sona erdi: Karşınızda yeni Nissan Patrol Nissan, 14 yıl önce satışa sunulan Patrol modelinin yeni neslini tanıttı. Otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Nissan, Patrol modelini yepyeni bir motor seçeneğiyle güncelledi. Uzun yıllardır V8 motoruyla tanınan Patrol, şimdi daha verimli ve çevre dostu bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

En son nesli 14 yıl önce satışa sunulan Nissan Patrol, ilk kez bir V6 atmosferik motorla donatıldı.

YENİ NİSSAN PATROL NELER SUNACAK

Otomobilin çift turbo 3.5 litrelik V6 motorlu versiyonu öne çıkıyor. Öte yandan bazı pazarlarda araç 3.8 litrelik bir V6 motorla satışa sunulacak..

Turbosuz motor 316 beygir güce ve 386 Nm torka sahip. Bu da aracın 109 beygir ve 314 Nm tork güç kaybettiği anlamına geliyor.

Patrol; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) parçası olan diğer ülkelerde satılacak.