2024 yılında satışlarını en çok artıran ve düşüren otomobil markaları

Haber Merkezi

2024 yılı, Türkiye otomobil pazarı için hareketli bir yıl oldu. 1 Ocak - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 750 binden fazla sıfır otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde bazı markalar başarılı bir performans sergileyerek satışlarını artırırken, bazıları ise düşüş yaşadı.

EBS Danışmanlık tarafından yayınlanan verilere göre, 2024 yılında 19 markanın satışlarını artırdığı gözlemlendi.

SATIŞLARINI EN ÇOK ARTIRAN MARKALAR

KG Mobility, Togg, MG, Chery ve Lexus gibi markalar, 2024 yılında satışlarını en çok artıran markalar arasında yer aldı.

KG Mobility, %1232'lik bir artışla dikkat çekerken, Togg %119,61'lik artışla yerli otomobilin yükselişini sürdürdüğünü gösterdi.

SATIŞLARINI EN ÇOK DÜŞÜREN MARKALAR

Seres, SKYWELL, Mitsubishi, Subaru ve Alfa Romeo gibi markalar ise 2024 yılında satışlarında düşüş yaşayan markalar oldu.

Seres, %99,65'lik düşüşle en çok kaybeden marka olurken, SKYWELL %84,13'lük düşüşle onu takip etti.

POPÜLER MARKALARIN DURUMU

Türkiye'de popüler olan markalardan Fiat'ın satışları %36,08 oranında düşüş gösterirken, Renault'un satışları %2,90 seviyelerinde yükseliş gösterdi.

Toyota ve Hyundai de satışlarını artıran markalar arasında yer aldı. Peugeot, Citroen, Kia, Dacia ve Volkswagen gibi markaların satışlarında ise düşüşler yaşandı.