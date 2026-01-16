DS modellerinde ocak ayına özel kampanyalar

- DS Automobiles, lüks SUV modeli DS 7 için Ocak ayına özel finansman kampanyası başlattı.
- Kampanya, Etoile BlueHDi 130 versiyonu için 400 bin TL kredi ve yüzde 1,69 faiz oranı ile 12 ay vade imkanı sunuyor.
- DS 7, modern çizgileri ve teknolojik donanımları ile dikkat çekiyor.
Fransız lüks otomobil üreticisi DS Automobiles, seyahat sanatını teknolojiyle buluşturan DS 7 modeli için Ocak ayına özel finansman seçeneklerini açıkladı.
Marka, premium SUV segmentindeki iddiasını sürdüren bu modelle araç sahibi olmak isteyenlere cazip satın alma koşulları sunuyor.
400 BİN TL İÇİN ÖZEL FAİZ ORANI
Kampanya kapsamında, aracın Etoile BlueHDi 130 versiyonu için 400 bin TL’ye varan kredi imkanı sağlanıyor.
Tüketiciler bu finansman desteğinden 12 ay vade ve yüzde 1,69 faiz oranı avantajıyla yararlanabiliyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM BİR ARADA
Karakteristik tasarımıyla dikkat çeken DS 7, ön ve arka detaylarındaki modern çizgilerle güçlü bir duruş sergiliyor.
Modelde yer alan DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar ve DS LIGHT VEIL gündüz farları, aracın teknolojik donanımını ve estetik yapısını tamamlıyor.